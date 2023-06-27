Минниханов: Курбан-байрам ведет нас к идеалам добра, где бы мы ни находились

Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений. Он ведет мусульман к идеалам добра и справедливости, где бы они ни находились — в хадже, на трудовом посту или в ратном строю, отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении с праздником Ид аль-Адха.

«В этот радостный день во всех мечетях совершается по-особенному торжественный намаз, на котором верующие обращаются к Всевышнему со словами благодарности и просьбами о даровании духовных благ, мира и благополучия», — отметил он.

Руководитель республики напомнил о чувстве сострадания к неимущим и больным, почтении к родителям и пожилым людям, вере в будущее — о том, что Курбан-байрам пробуждает в сердцах верующих.

«В Татарстане, известном своими традициями межнационального и межрелигиозного сотрудничества, празднование Курбан-байрама отличается особой проникновенностью и торжественностью. В нынешнем году праздник проходит в атмосфере духовного единения и солидарности со странами мусульманского мира, многочисленные представители которых недавно посетили Татарстан в рамках проведения Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum 2023“ и заседания Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“», — отметил Минниханов.

Он добавил, что в этом году День официального принятия ислама Волжской Булгарией был выведен на новый уровень, и выразил надежду, что в дальнейшем благодаря усилиям татарстанской уммы удастся укрепить статус республики как уникальной площадки для развития исламского сотрудничества и межцивилизационного диалога. Одним из значимых событий, способствующих достижению этой цели, можно считать XIII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей и традиционный «Изге Болгар җыены», прошедший в Татарстане.

«Искренне желаю вам достойно отметить замечательный праздник Курбан-байрам. Желаю вам мира, добра и помощи Всевышнего во всех ваших благих начинаниях!» — заключил руководитель Татарстана.