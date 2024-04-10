Муфтий Татарстана: Наши солдаты борются в том числе за наши духовные ценности

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в проповеди по случаю Ураза-байрама поделился своим пониманием смысла специальной военной операции и ее связи с жизнью внутри страны.

«Большое спасибо нашим руководителям (Президенту РФ Владимиру Путину и Раису РТ Рустаму Минниханову — прим. Т-и) за поздравления. Перед ними сегодня стоят очень сложные задачи: с одной стороны — защитить границы нашей страны от врагов, с другой — уберечь наше общество от морального разложения», — заявил председатель ДУМ РТ.

«Эти две задачи сильно взаимосвязаны: если мы проигрываем в одном, то уступаем и в другом. Врагам нужны не только богатства России, но и ее дух. Поэтому у нас есть только один способ завершения специальной военной операции — это победа! Наши солдаты борются не только за территорию, но и за наши духовные ценности. Мы здесь живем мирной жизнью, а они с оружием в руках отдают свои жизни за нас. Ничто не сравнится с такой самоотверженностью. Мы в неоплатном долгу перед ними», — добавил Камиль хазрат.

«Так давайте же не будем огорчать их своей безнравственностью, неблагодарностью, разобщенностью. Лучшая поддержка для них — это наше единство, сбережение духовных ценностей. Тогда мы будем для них надежным тылом», — подчеркнул он.

«А духовные ценности сохраняет семья. Религия и нация, нравственность начинаются с семьи. Наш Господь вверяет нам беречь семью. Поэтому Президент Путин принял мудрое решение, объявив Год семьи в России. Рамазан и Ураза-байрам — это, по сути, праздник семьи и нравственности, то, что укрепляет узы родства», — выразил уверенность муфтий.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Девятого января Правительство страны утвердило план мероприятий.

Позднее, 7 февраля, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане также утвержден план соответствующих мероприятий. Недавно каждый шестой житель Казани высоко оценил семейную политику, проводящуюся в стране.