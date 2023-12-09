Муфтий Татарстана: Молодежь находится в духовном тупике, из которого ее надо выводить

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В последнее время в обществе уничтожается понятие целомудрия, из-за чего молодежь находится в духовном тупике. Об этом муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сказал на юбилейном 25-м заседании президиума Межрелигиозного совета России, которое прошло под председательством Патриарха Кирилла, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Камиль Самигуллин считает, что с проблемой абортов необходимо бороться уже на этапе нравственного воспитания детей.

«Уверен, что бороться с этим пороком нужно уже на этапе нравственного воспитания детей и молодежи, потому что основной причиной абортов является прелюбодеяние, внебрачные связи. В последнее время в обществе беспрепятственно уничтожается понятие целомудрия. Поэтому молодежь находится в духовном тупике, из которого ее надо выводить», — заявил спикер.

Муфтий Татарстана во время своего выступления коснулся еще нескольких тем. В частности он предложил ввести на выбор постное меню для верующих заключенных.