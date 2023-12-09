Муфтий Татарстана предложил ввести на выбор для верующих заключенных постное меню

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предложил ввести на выбор постное меню для верующих заключенных. С такой просьбой он выступил юбилейном заседании президиума Межрелигиозного совета России, которое было приурочено к 25-летию его создания и прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Камиль Самигуллин рассказал о том, что сейчас учреждения федеральной службы исполнения наказания начали активно сотрудничать с мусульманскими и православными религиозными организациями, и у Татарстана имеется большой опыт в этом деле.

«Хазраты вместе с батюшками ведут разъяснительную работу среди заключенных республики. Они занимаются их религиозным воспитанием: читают проповеди, дают наставления, отвечают на вопросы, связанные с религией, духовно поддерживают. Результатом этой работы является сокращение рецидивов преступлений среди верующих. Поэтому мы считаем эту работу очень важной, — подчеркнул он. — Но пока по разным причинам нам не удается решить вопрос питания. Введение постного меню в колониях России было бы одинаково интересным для представителей всех вероисповеданий и помогло бы религиозным деятелям в проведении воспитательной работы среди заключенных».

Патриарх Кирилл положительно оценил предложение муфтия РТ и сообщил, что Межрелигиозный совет России проработает данный вопрос с властями.

«Если у заключенных есть желание, то надо дать им возможность поститься», — сказал глава РПЦ и дал соответствующее поручение Владимиру Легойде.