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Муфтий РТ: Россия в ситуации с Газой вновь открылась миру как защитник человеческих прав
Мусульмане России с признательностью и гордостью восприняли позицию Президента РФ Владимира Путина в отношении Палестины. Об этом муфтий РТ Камиль Самигуллин заявил на юбилейном заседании президиума Межрелигиозного совета России, которое было приурочено к 25-летию его создания и прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Сердца наших единоверцев в эти дни разрываются от чудовищного беззакония и несправедливости, творящейся в Газе. Россия в этом вопросе стала примером для многих стран, в том числе и для некоторых мусульманских государств, не нашедших возможности проявить свою политическую волю. Россия вновь открыла себя миру, как защитник человеческих прав и свобод, гуманизма и морали, традиционных ценностей и мирового духовного наследия», — считает Камиль Самигуллин.
На государственном уровне транслируется, что Россия — это многонациональная страна и Родина для народов разных вероисповеданий, подчеркнул муфтий. Он поблагодарил и Патриарха Кирилла за поддержку добрых взаимоотношений, сложившихся между ДУМ и митрополией республики.
11 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Президент РФ Владимир Путин призвал Израиль и Палестину не втягивать в конфликт невинных граждан, в том числе женщин и детей. На встрече стран СНГ в Бишкеке 13 октября он выразил мнение, что разрешить военный конфликт можно только создав независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.
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