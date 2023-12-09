Муфтий РТ: Россия в ситуации с Газой вновь открылась миру как защитник человеческих прав

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Мусульмане России с признательностью и гордостью восприняли позицию Президента РФ Владимира Путина в отношении Палестины. Об этом муфтий РТ Камиль Самигуллин заявил на юбилейном заседании президиума Межрелигиозного совета России, которое было приурочено к 25-летию его создания и прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Сердца наших единоверцев в эти дни разрываются от чудовищного беззакония и несправедливости, творящейся в Газе. Россия в этом вопросе стала примером для многих стран, в том числе и для некоторых мусульманских государств, не нашедших возможности проявить свою политическую волю. Россия вновь открыла себя миру, как защитник человеческих прав и свобод, гуманизма и морали, традиционных ценностей и мирового духовного наследия», — считает Камиль Самигуллин.

На государственном уровне транслируется, что Россия — это многонациональная страна и Родина для народов разных вероисповеданий, подчеркнул муфтий. Он поблагодарил и Патриарха Кирилла за поддержку добрых взаимоотношений, сложившихся между ДУМ и митрополией республики.

11 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Президент РФ Владимир Путин призвал Израиль и Палестину не втягивать в конфликт невинных граждан, в том числе женщин и детей. На встрече стран СНГ в Бишкеке 13 октября он выразил мнение, что разрешить военный конфликт можно только создав независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме.