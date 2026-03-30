Мотыгуллин: Чтобы не завозили животных, районам поручено продавать телят ниже рынка

Несмотря на благополучную эпизоотическую обстановку в Татарстане, угроза заноса опасных инфекций из других регионов России сохраняется. Ветслужба держит ситуацию под контролем, но призывает татарстанцев соблюдать требования по содержанию и ввозу животных. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан сейчас благополучен по особо опасным инфекционным заболеваниям животных и птиц. Но из-за распространения инфекций в других регионах России агропромышленный комплекс республики постоянно находится под угрозой, заявил сегодня во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Птицеводству уже многие годы угрожает высокопатогенный грипп птиц, свиноводству – африканская чума свиней. Для крупного рогатого скота опасны свои заболевания», – сказал он.

Так, например, в граничащей с Татарстаном Чувашии обнаружен пастереллез – опасное инфекционное заболевание крупного и мелкого рогатого скота.

«Татарстан по пастереллезу благополучен. Есть схема иммунопрофилактики этого заболевания. В первую очередь идет вакцинация против пастереллеза. Весь крупный рогатый скот в хозяйствах вакцинирован и имеет иммунитет. Но хозяйства должны знать, что есть постоянная угроза заноса инфекций и вирусов», – подчеркнул Мотыгуллин.

По его словам, самое страшное заболевание для животных – сибирская язва. «Поэтому вакцинация против этого заболевания – первая в списке. У нас 808 сибиреязвенных скотомогильников. Это почвенная инфекция. Против этого заболевания вакцинируем уже многие годы, а также против нодулярного дерматита, бешенства», – отметил замначальника Главного управления ветеринарии.

Сейчас специалисты ветслужбы проводят весенние противоэпизоотические мероприятия, которые включают в том числе вакцинацию, отбор крови животных для исследования на болезни.

Специалисты ветслужбы проводят весенние противоэпизоотические мероприятия, которые включают в том числе вакцинацию, отбор крови животных для исследования на болезни Фото: © «Татар-информ»

Ввоз животных и птицы в Татарстан находится под постоянным контролем ветеринарной службы, заявил Мотыгуллин.

В республике ввели временный запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов. Исключение сделали только для сельхозживотных из племенных хозяйств. Разрешили также ввозить животных при условии согласования с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Если хозяйство из какого-то региона намеревается завозить к нам животных, они письменно обращаются к нам. Наш специалист по базе смотрит, есть в этом регионе опасное инфекционное заболевание или нет. Если статус региона неблагополучный, то мы отказываем. Ветеринарное свидетельство на ввозимое животное оформляется в электронной форме», – уточнил замначальника Главного управления ветеринарии.

По его словам, после ввоза животных при наличии разрешительных документов они помещаются на карантин как минимум на 21 день. В этот период ветеринары берут у них кровь на исследование.

«Чтобы со стороны не завозили животных, есть указание районам продавать телят ниже рыночной стоимости» Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы со стороны не завозили животных, есть указание районам продавать телят ниже рыночной стоимости. Например, в соседнем регионе продают условно за рубль, у нас – по 50 копеек. Понятно, что будут приобретать в своем регионе», – отметил Мотыгуллин.

Он добавил, что в каждом районе есть ветеринарные объединения, куда можно обратиться по вопросам приобретения животных.

«С колес мы не рекомендуем приобретать. Об этом предупредили глав сельских поселений. Животные должны иметь ветеринарные свидетельства, которые оформляются в системе «Меркурий». Если в каком-либо регионе есть заболевание, то они не могут выписывать ветеринарные свидетельства. То есть обязательны ветеринарные сопроводительные документы и карантин. Если соблюдать эти условия, хозяйства будут благополучны», – заявил замначальника Главного управления ветеринарии.

«На предприятии должен быть дезинфекционный барьер или ранцевые опрыскиватели. Специалисты должны заходить только через санпропускники» Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане содержится более 800 тыс. голов крупного рогатого скота, около 500 тыс. свиней и почти 18 млн голов птицы, рассказал Мотыгуллин.

«Чтобы не подвергать угрозе наше поголовье, нужно строго соблюдать ветеринарные правила. Необходимо обеспечить биологическую защиту предприятия. Сейчас это как никогда актуально», – подчеркнул он.

Чтобы обеспечить биологическую защиту, места, где содержатся животные и птица на предприятиях и в хозяйствах, должны иметь ограждения. На территорию должен иметь доступ только обслуживающий транспорт и въезжать туда после дезинфекционной обработки. Работникам предприятия нужно носить спецодежду и обувь.

«На предприятии должен быть дезинфекционный барьер или ранцевые опрыскиватели. Специалисты должны заходить только через санпропускники. Нужно обеспечить им полное переодевание и переобувание. Вирус длительное время может храниться на поверхности одежды и обуви. Если не соблюдать эти простые правила, то можно занести вирус на предприятие», – проинформировал замначальника Главного управления ветеринарии.

Он заметил, что основными распространителями африканской чумы свиней являются дикие кабаны. «Летом люди часто ходят в лес за грибами и ягодами. Они могут пройти по тем же тропинкам, где проходили инфицированные кабаны. Таким образом вирус можно занести в деревню. Дикие кабаны обитают в лесу круглый год. Но больше опасности они представляют летом, потому что зимой чаще всего люди в лес не ходят», – добавил Мотыгуллин.

В связи с угрозой птичьего гриппа все птицеводческие предприятия в республике работают в закрытом режиме Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане из 421 крупного животноводческого предприятия только 25% имеют биологическую защиту, сообщил замначальника Главного управления ветеринарии.

«Если содержится более 500 голов крупного рогатого скота, то это крупное предприятие, если менее – животноводческие хозяйства. Если нет дезинфекционного барьера, то предприятие считается незащищенным, хотя они могут вести обработку ранцевым способом», – отметил он.

По словам Мотыгуллина, в связи с угрозой птичьего гриппа все птицеводческие предприятия в республике работают в закрытом режиме. В закрытом режиме также работают свиноводческие предприятия из-за угрозы африканской чумы свиней.

«А вот предприятиям, где содержится крупный рогатый скот, еще нужно поработать над биологической защитой. В прошлом году им было дано поручение обеспечить биозащиту до 1 ноября. Но по финансовым причинам не у всех это получилось сделать. Сроки продлили. Времени на раскачку не остается. Биологическую защиту необходимо обеспечить», – подчеркнул он.

Мотыгуллин уточнил, что единственное заболевание, где отчасти исключен человеческий фактор, – высокопатогенный грипп птиц. Болезнь распространяют дикие утки, которые весной прилетают из теплых стран и российских регионов, а осенью возвращаются обратно.

«Во время перелета эти птицы отдыхают на наших водоемах. И в это время инфицированные птицы оставляют там вирус. Птицеводческие предприятия работают в закрытом режиме, но около тысячи голов гусей крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства содержат в открытых водоемах. Выгульное содержание птицы разрешается в одном месте, но там должно быть ограждение и средства, отпугивающие диких птиц. Вот такие хозяйства остаются опасными для распространения птичьего гриппа», – заключил замначальника Главного управления ветеринарии.