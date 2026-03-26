Площадки для заклания и ветеринарный контроль: в Татарстане готовятся к Курбан-байраму

Один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам – отметят в этом году 27 мая. Подготовка к нему в Татарстане идет полным ходом. Определяются места для убоя жертвенных животных. Ветслужбы принимают меры для обеспечения санитарной безопасности в случае ввоза скота в республику из других регионов РФ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане откроют более 60 площадок для заклания животных

В этом году в Татарстане оборудуют 61 площадку для убоя жертвенных животных, в том числе 18 – в Казани. В прошлом году в республике работала 51 площадка, из них 17 – в столице Татарстана, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Места для содержания жертвенных животных и площадки для убоя необходимо подготовить заранее», – сказал он.

Площадки для убоя должны иметь твердое покрытие, быть оборудованы контейнерами для сбора биологических отходов и емкостями для сбора крови и органических отходов. Все биоотходы после праздника централизованно отправят на переработку.

В дни праздника на всех площадках будут дежурить ветеринарно-санитарные эксперты. Они проведут экспертизу мяса для желающих передать его в социальные учреждения и оформят необходимые сопроводительные документы. Прием мяса без ветеринарных справок и свидетельств запрещен.

Главное управление ветеринарии призывает татарстанцев приобретать овец и баранов для жертвоприношения в республике, а не завозить из других регионов России, чтобы не занести инфекционные заболевания.

«Мы полностью даем гарантию на наше овцепоголовье. Более того, будет поддержка наших сельхозтоваропроизводителей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Овец в республике содержится в достаточном количестве – около 200 тыс. голов. Поэтому куда-то выезжать и там приобретать животных нет никакой необходимости. Мы полностью даем гарантию на наше овцепоголовье. Более того, будет поддержка наших сельхозтоваропроизводителей», – заявил Мотыгуллин.

Он добавил, что в прошлом году на специальных площадках в Татарстане в жертву принесли 13 тыс. животных, из них более 6,4 тыс. – в Казани.

Татарстан в настоящее время благополучен по особо опасным и инфекционным заболеваниям животных и птиц, рассказал Мотыгуллин.

«Чтобы не допустить распространения особо опасных инфекционных заболеваний, в республике проводится вакцинация, обработка животных. Вся работа идет по плану. Обеспокоены ситуацией с пастереллезом в Чувашии, поэтому оттуда животных пока не получаем», – отметил он.

«Чтобы не допустить распространения особо опасных инфекционных заболеваний, в республике проводится вакцинация, обработка животных» Фото: © «Татар-информ»

По его словам, ввоз животных разрешается только по согласованию с Главным управлением ветеринарии. И запрос необходимо направить заблаговременно. «Если статус региона по заболеваниям животных благополучный, то мы разрешаем ввозить – порядок остается таким же», – заметил замначальника управления.

На каждую партию ввозимого скота оформляется ветеринарно-сопроводительный документ, животные должны быть занесены в систему «Хорриот» и иметь ушные бирки. После ввоза животных необходимо уведомить об этом ветеринарную службу соответствующего района или города.

«К убою допускаются только здоровые животные, которые прошли карантинные мероприятия. Попытаться ввести скот в республику могут откуда угодно, поэтому наши специалисты ежедневно контролируют, чтобы не было несанкционированного завоза животных», – подчеркнул Мотыгуллин.

Рустем хазрат Валиуллин: «Подготовку к Курбан-байраму мы начинаем после месяца Рамадан, чтобы и канонические, и этические нормы были полностью соблюдены. Мы должны провести этот праздник на высоком уровне» Фото: dumrt.ru

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – паломничества мусульман в Мекку. Этот праздник является неотъемлемой частью культуры Татарстана, заявил журналистам главный мухтасиб Казани Рустем хазрат Валиуллин.

«Подготовку к Курбан-байраму мы начинаем после месяца Рамадан, чтобы и канонические, и этические нормы были полностью соблюдены. Мы должны провести этот праздник на высоком уровне», – заявил он.

Согласно религиозным канонам, мясо жертвенного животного нужно поделить на три части. Одну треть мусульманин оставляет себе, из другой готовят угощение для родственников, друзей и соседей, а третью часть нужно раздать нуждающимся.

«Этот праздник представляет собой наше духовное и нравственное возвышение через раздачу жертвенного мяса нуждающемуся населению республики», – пояснил Валиуллин.