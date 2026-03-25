Инфекция у границ: чем опасен пастереллез и какие ограничения ввел Татарстан

В Татарстане ввели запрет на ввоз парнокопытных животных на фоне вспышек инфекций в соседних регионах. Очаги пастереллеза уже зафиксированы в ПФО, в том числе в Чувашии и Удмуртии. Чем опасна инфекция, каковы риски для людей и хозяйств и какие меры уже введены в республике – в материале «Татар-информа».





В Татарстане ввели временный запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов. Исключение сделали только для сельхозживотных из племенных хозяйств. Также допустим ввоз при условии согласования с Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Решение приняли на внеочередном заседании Республиканского штаба по недопущению особо опасных болезней животных.

Поводом стало ухудшение эпизоотической ситуации в стране.

«Нас беспокоит ситуация в Приволжском федеральном округе, особенно в соседних регионах – это Чувашская и Удмуртская республики», – заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

На неблагополучную ситуацию ранее обратил внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Необходимо пресечь несанкционированный ввоз животных и продукции, усилить контроль над стационарными и передвижными постами дорожно-патрульных служб», – подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инфекции уже у границ Татарстана

По данным Россельхознадзора, инфекции животных выявлены в 15 регионах России. В том числе в соседних с Татарстаном Удмуртии и Чувашии, где уже введены ограничения на перемещение животных и продукции.

В этом году регионы России охватывает пастереллез – опасное инфекционное заболевание животных.

В Новосибирской области ситуация вышла за рамки локальной вспышки. В регионе введен режим ЧС, в нескольких районах действует карантин, а скот массово изымают и уничтожают – речь идет о вспышках пастереллеза и бешенства. По данным властей, регион признан неблагополучным, очаги заболевания выявлены сразу в нескольких районах, а общее число случаев исчисляется десятками.

Случаи также выявлены в Омской, Томской, Свердловской, Самарской и Пензенской областях, а также в Забайкальском крае, Якутии, Чувашии и на Алтае.

В Чувашии, граничащей с Татарстаном, карантин введен в Батыревском муниципальном округе. 16 марта стало известно, что бактерии рода Pasteurella выявлены у крупного рогатого скота, принадлежащего ЗАО «Батыревский».

Ситуацию прокомментировал вице-премьер и министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев.

«В Чувашской Республике зафиксирована новая для региона инфекция – пастереллез. Восприимчивыми животными здесь являются крупный и мелкий рогатый скот. В кратчайшие сроки, в течение нескольких дней, была установлена этиология заболевания, установлено его наименование, был определен очаг, который в настоящее время купирован, и в рамках него проводятся установленные ветеринарными правилами мероприятия», – цитирует его пресс-служба ведомства.

Чем опасен пастереллез

Пастереллез – один из тех рисков, из-за которых власти идут на жесткие ограничения. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии, где была обнаружена инфекция, болезнь быстро распространяется среди сельскохозяйственных животных, передается через контакт, корм и воду, а также может заноситься вместе с перевозимым скотом. При отсутствии контроля инфекция способна за короткое время охватить целые хозяйства, что приводит к массовым падежам и серьезным экономическим потерям.

Особую опасность представляет то, что заболевание может протекать стремительно и давать тяжелые формы. В случае распространения инфекции через кровь у животных развивается септическое состояние с поражением внутренних органов, а вспышки требуют срочных карантинных мер, вплоть до ограничения перемещения животных и усиления ветеринарного контроля.

Инфекция передается от животных человеку при контакте. Инфекция может попасть в организм даже через незначительное повреждение кожи, после чего быстро развивается воспаление: появляется боль, отек, гнойные поражения тканей. В ряде случаев процесс не ограничивается кожей и распространяется глубже – на суставы и мягкие ткани.

Более серьезную угрозу представляют осложнения. При ослабленном иммунитете бактерия может проникнуть в кровь и вызвать генерализованную инфекцию – сепсис. Это состояние сопровождается высокой температурой, поражением внутренних органов и требует срочной медицинской помощи. Также возможны тяжелые формы – пневмония, абсцессы, менингит.

Дополнительный риск в том, что заболевание может развиваться быстро – инкубационный период составляет всего 1–5 дней. При отсутствии своевременного лечения пастереллез способен перейти в тяжелую форму, поэтому любые укусы или царапины животных требуют внимания и при необходимости обращения к врачу.

В Татарстане очагов заболевания нет, но введены жесткие требования

В самой республике случаев пастереллеза не зафиксировано, однако власти усиливают меры профилактики.

«Сегодня Татарстан благополучен по пастереллезу. Для поддержания высокого уровня биобезопасности реализуется строгий режим карантина для всех поступающих в регион животных. Вновь завезенные животные перед вводом в основное стадо в течение месяца обязательно содержатся изолированно, где исследуются на наличие заболевания. Для защиты от пастереллеза проводится иммунизация поголовья скота, обеспечивающая профилактику инфекции», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

В управлении добавили, что республика благополучна и по другим особо опасным и инфекционным заболеваниям.

Чтобы не допустить заноса инфекций, руководителей сельхозпредприятий и хозяйств в Татарстане обязали неукоснительно соблюдать ветеринарно-санитарные правила.

В частности, требуется установить закрытый режим содержания животных, усилить пропускной режим и меры биологической защиты предприятий и хозяйств, проводить дезинфекцию транспорта и обеспечить работу санпропускников.

Под контролем должны находиться все работники, посещающие фермы: осеменаторы, специалисты УЗИ, обработки копыт, сервисные службы и другие специалисты.

Главам муниципальных образований поручено создать пункты для временного содержания животных. Такие карантинные площадки должны располагаться не менее чем в 5 км от животноводческих объектов.

Главная угроза – нелегальные перевозки

Основной причиной заноса и распространения инфекции остается несанкционированное перемещение животных, кормов и животноводческой продукции. Поэтому сотрудники Управлений ветеринарии и Россельхознадзора по РТ ежедневно следят за передвижением животных и птиц.

Специалисты дежурят на стационарных постах полиции «Малиновка» и «Тула-1», а также участвуют в патрулировании мобильными полицейскими группами.

По информации Главного управления ветеринарии, с начала года осмотрено более 1,5 тыс. машин, выявлено 30 случаев нарушений требований ветеринарного законодательства.

19 марта 2026 года в Сармановском районе Татарстана сотрудники Россельхознадзора, ветеринарной службы и МВД пресекли попытку незаконного ввоза крупного рогатого скота из Удмуртии. На трассе была остановлена «Газель», перевозившая 17 голов КРС без ветеринарных сопроводительных документов, согласования маршрута и обязательной маркировки, что не позволяло установить происхождение животных.

Перевозчик предъявил накладную на 14 голов от СПК «Колхоз «Лесогурт», однако документ оказался частично поддельным – фактически предприятие отгрузило лишь 4 головы без необходимых документов, остальной скот был закуплен в личных хозяйствах.

Животных сопроводили к границе и передали для разбирательства, карантина и исследований. В тот же день аналогичный случай зафиксирован в Рыбно-Слободском районе.

Перед Курбан-байрамом риск возрастает

Риск несанкционированного завоза животных в Татарстан традиционно увеличивается в преддверии Курбан-байрама, который в этом году отмечается 27 мая.

«С начала февраля в Татарстан завезено около 170 голов мелкого рогатого скота из других регионов с ветеринарными сопроводительными документами. Но есть угроза того, что ближе к празднику начнется несанкционированный завоз скота. Нарушения нужно предупредить заранее», – заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Он призвал приобретать животных внутри республики.

«В республике их достаточное количество – 188 тыс. голов. И нет необходимости куда-то выезжать, закупать и привозить в Татарстан. По нашему опыту, завезенные овцы не лучше наших пород», – отметил Мотыгуллин.

По его словам, при покупке у перекупщиков существует риск приобрести бракованный или больной скот. В Татарстане к убою допускаются только здоровые маркированные животные, прошедшие карантинные мероприятия и идентификацию в системе «Хорриот».

Бизнесу напомнили базовые правила

Чтобы избежать заноса инфекций, Россельхознадзор призвал:

проводить разъяснительную работу с сотрудниками;

приобретать и реализовывать животных только по ветеринарным документам;

согласовывать маршруты перевозки; сообщать о случаях несанкционированного ввоза;

своевременно проводить вакцинацию и диагностику.

«Владельцам предприятий необходимо приобретать мясо и мясную продукцию исключительно по ветеринарным сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность», – отметили в ведомстве.