Мотопробег Победы: «СПб ведомости» встретились с журналистами Казани в «Татмедиа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялась встреча участников масштабного мотопробега «Владивосток – Выборг» с представителями медиасообщества Татарстана. Встреча прошла в стенах АО «Татмедиа» и объединила журналистов и редакторов.

Мотопробег, стартовавший 25 июня с острова Русский, посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его маршрут протяженностью более 10 500 километров пролегает от Владивостока до Выборга, охватывая десятки городов. К колонне уже присоединились сотни мотоциклистов со всей России и из ближнего зарубежья.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Частью колонны стало и собственное мотозвено редакции «Санкт-Петербургских ведомостей»: сотрудники издания решили стать частью уникального патриотического пробега. Сегодня утром участники прибыли в Казань и провели встречу с казанскими журналистами.

Генеральный директор газеты, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики Борис Грумбков отметил символичность происходящего.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша газета – наследница «Ленинградской правды», которая выходила ежедневно даже в годы блокады. Несмотря на холод, голод, постоянную угрозу обстрелов, журналисты продолжали выпускать газету, вдохновляя горожан и поддерживая боевой дух. Это была настоящая борьба словом», – подчеркнул он.

В этом году в рамках патриотической миссии редакция «СПб ведомостей» подготовила передвижную выставку «Слово ленинградцам». Она включает публикации времен блокады: стихи, обращения и статьи таких выдающихся личностей, как Ольга Берггольц, Дмитрий Шостакович, Леонид Говоров и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эта выставка уже побывала в петербургских школах, вузах и редакциях. Мы уверены: молодежь должна знать, как слово может становиться оружием и опорой в самые тяжелые времена», – отметил Борис Грумбков.

После Казани участники мотопробега продолжат путь в Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, завершив свое путешествие в Выборге.