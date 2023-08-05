На съемку пролога для празднования Дня Республики Татарстан выделили 2,4 млн рублей

29 августа в выставочном центре «Казань Экспо» планируется провести праздник, посвященный Дню Республики Татарстан. На создание пролога для торжественного мероприятия, посвященного празднику, выделили 2,4 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Праздник пройдет в концертном зале выставочного комплекса. Пролог, судя по тендеру, будет представлять из себя видеоролик хронометражом не менее 90 секунд. Исполнителю предстоит подготовить сценарий и раскадровки, создать не менее 20 детализированных иллюстраций в едином стиле. Съемка пролога должна длиться от трех дней, при этом нужно сменить не менее пяти локаций.

Также в перечне работ – изготовление бесшовной анимации, 3D-анимации, постпродакшн, звуковой ряд и другие требования.

В создании пролога примут участие артисты и творческие коллективы. Отмечается, что они должны иметь звания заслуженных артистов Татарстана, являться лауреатами международных конкурсов.

Заказчиком выступает Минкульт РТ, заявки принимаются до 14 августа.