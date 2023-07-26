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Новости Татарстана и Казани
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На организацию Дня города и праздничный салют в Казани выделят более 28 млн рублей
На услуги по организации и проведению Дня Республики Татарстан и Дня города, в том числе праздничный салют над акваторией Казанки, власти Казани выделят более 28,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
В перечне требуемых услуг – праздничное оформление города, предоставление аппаратуры для концертной программы на обозначенных площадках, обеспечение общественного контроля и информирования, услуги клининга, вывоз мусора, а также организация запуска фейерверков. Согласно документам, праздничный салют должен длиться не менее 4 минут.
Ранее сообщалось, что в Казани открылась запись на регистрацию брака в День города и республики.
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