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В казанском поселке Кадышево обновят мост за 253 млн рублей
На реконструкцию моста в поселке Кадышево Авиастроительного района столицы Татарстана через реку Солонку планируется направить более 253,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что существующий мост длиной 26,55 метра будет заменен новым сооружением длиной 32,20 метра. Ширина проезжей части составит 10 метров.
Мост останется трехпролетным. Вместе с тем проект предусматривает полное переустройство береговых и промежуточных опор, полную замену пролетных строений.
Во время строительства движение транспортных средств будет осуществляться по временной объездной дороге с временным мостом, которую впоследствии потребуется демонтировать.
Помимо прочего, на новом мосту обустроят водоотвод с проезжей части, который не предусмотрен на существующем сооружении. Вода с мостового полотна будет собираться в локальные очистные сооружения, расположенные в теле насыпи подхода, а затем сбрасываться в русло реки.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». В этом году средства поступят из федерального (почти 137,7 млн рублей) и республиканского (свыше 32,2 млн рублей) бюджетов, в будущем — только из республиканского (более 65,3 млн).
Заявки принимаются до 14 марта, исполнителя определят 18 марта. От подрядчика потребуется сразу после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 25 июля 2025 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Константиновка реконструируют мост почти за 112 млн рублей.
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