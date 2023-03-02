Мост через Волгу на трассе М12 Москва – Казань построен более чем наполовину

Мост через Волгу на платной скоростной автодороге М12 Москва – Казань построен более чем наполовину. Полностью готовы 18 из 28 опор сооружения, монолитные работы выполнены на 87%, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«С правого берега надвинуто 436 метров конструкций металлических пролетных строений, с левого — 1294 метра. Рабочим осталось смонтировать еще 1630 метров. Мост через Волгу в Татарстане будет протяженностью более трех километров», – говорится в сообщении.

В настоящее время на восьмом этапе идет разработка выемки и устройство насыпи дорожного полотна, возведение малых искусственных сооружений, заготовка материалов к летнему строительному сезону.

Рабочие устанавливают опоры освещения, монтируют инженерные коммуникации, локальные очистные сооружения. До начала весеннего паводка планируется завершить монтаж железобетонных конструкций на малых искусственных сооружениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Автодор» планирует полностью запустить трассу М12 «Восток» этом году. Как отметил в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, в перспективе ее продлят до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.