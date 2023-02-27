«Автодор» заявил о планах достроить трассу М12 «Восток» Москва — Казань в 2023 году

В этом году госкомпания «Автодор» планирует полностью запустить трассу М12 «Восток», которая свяжет Москву с Казанью, сообщил замглавы компании Игорь Коваль. По его словам, продолжение трассы до Екатеринбурга планируется построить в 2024 году. Кроме того, обход Аксая будет запущен в середине текущего года.

«Последняя редакция пятилетки (пятилетний план дорожного строительства, утвержденный правительством РФ в конце 2022 года – прим. ред.) позволяет нам уже в этом году завершить наши наиболее капиталоемкие объекты, это в первую очередь М-12 «Восток»», – цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить трассу М12 о Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Трасса является частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, ее протяженность составляет более 800 км. Ожидается, что в условиях санкций она должна значительно облегчить поддержание торговых связей со странами Азии.