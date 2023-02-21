Путин объявил о решении продлить трассу М12 Москва — Казань

Скоростная трасса М12 Москва — Казань, которая строится с 2020 года, будет продлена в перспективе до Иркутска и Владивостока, заявил Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль "Москва — Казань" до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан, Монголию и Китай», — заявил Президент, подчеркнув, что это поможет выстраивать новые логистические коридоры и расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Напомним, открыть движение по скоростной автомобильной дороге М12 «Восток» планируется к концу этого года. Трасса является частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, ее протяженность составляет более 800 км. Ожидается, что в условиях санкций она должна значительно облегчить поддержание торговых связей со странами Азии. 13 февраля стало известно, что Правительство РФ направит на строительство еще 30 млрд рублей из Резервного фонда.