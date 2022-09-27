Мост через Каму в Челнах открыли раньше срока

Движение на мосту по реке Кама открыто сегодня вечером. Дорожники завершили работы раньше заявленного срока. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев, сопроводив публикацию фотографиями открытого моста.

Ремонт дорожного полотна на мосту начался 11 сентября и должен был по плану завершиться 1 октября. В минувшие выходные руководитель исполкома города Фарид Салахов рассказал об укладке асфальта и завершении работ.

Из-за ремонта на мосту действовало ограничение движения — на въезд в Челны для движения осталась одна полоса. По другой стороне было организовано реверсивное движение. Это приводило к многочисленным пробкам на выезде и въезде в Челны, на что не раз жаловались горожане в социальных сетях.

Мэр поделился фотографиями, которые продемонстрировали достаточно свободное движение по мосту.