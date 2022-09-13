Ремонт моста через Каму привел к серьезным пробкам на выезде из Челнов

Сегодня из-за ремонта дороги на трассе М7 «Волга» на мосту через Каму на въезде и выезде из Набережных Челнов образовались огромные пробки. Ситуацию также усугубило мелкое ДТП, которое, по словам очевидцев, блокировало полосу для движения.

Временное ограничение движения осуществляется с 11 сентября и продлится до 1 октября. Проезд возможен по полосе в сторону Казани, то есть осталось по одной полосе в обе стороны, о чем сообщал «Татар-информ».

Челнинцы делятся переживаниями и советами в социальных сетях. «Началось веселье с сегодняшнего утра, хоть и обещали начать с 11.09.22. Да ещё и по полосе из города умудрились аварию учинить», — написала Татьяна Шалаумова. — Представляю, как весело теперь будет по пятницам, субботам и воскресеньям. У нас прям ежегодное собрание автомобилистов на плотине».

«Через Бси в Сидоровку можно объехать. На ГЭС через Замелекесье», — делится советом Анвар Курбанов.

«Интересно, вопрос, как быстро добраться из Елабуги в Челны. Пешим ходом???» — спрашивает Наталья Знатнова.

«С трех направлений сливается все в одну узенькую полосу. Пробан бешеный!» — вынес вердикт Виталий Бочаров.

«Да, будет непросто, но потом дорога будет намного лучше. Просим водителей при планировании поездки учитывать данную информацию», — отметили ранее в администрации Автограда.