На мосту через Каму в Челнах началась укладка асфальта

На мосту через Каму в Набережных Челнах приступили к укладке асфальта. По словам руководителя исполнительного комитета Автограда Фарида Салахова, дорожники работают всю ночь.

«Идет укладка асфальта на мосту через реку Кама. В ближайшие дни откроется движение», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ремонт объекта стартовал 11 сентября и должен завершиться 1 октября. Из-за этого здесь введено временное ограничение движения — на въезд в Челны для движения осталась одна полоса. По другой стороне организовано реверсивное движение.

Ремонт моста через Каму привел к серьезным пробкам на выезде из Набережных Челнов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».