Московский суд перенес заседание по иску Владимира Лисина к «Татар-информу»

Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

Щербинский районный суд города Москвы перенес на 3 апреля рассмотрение дела по иску бывшего президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина в отношении ИА «Татар-информ». Как сообщает из Москвы корреспондент издания, рассмотрение перенесено «в связи с запросом дополнительных доказательств со стороны истца».

Лисин, напомним, добивается компенсации в сумме один миллион рублей за моральный ущерб, а также опровержения фрагмента материала, в котором содержится оценка отношения Лисина к специальной военной операции РФ на Украине.

Предметом судебного разбирательства, первое заседание по которому должно было состояться сегодня, станет публикация, посвященная истории с отстранением татарстанских спортсменов от финала Кубка России по стендовой стрельбе.

Подробности искового заявления Владимира Лисина «Татар-информ» публиковал в материале «Миллиардер из топа Forbes против «Татар-информа»: что на кону?».

