Игры миллиардера Лисина: стрелки из Татарстана стали жертвами конфликта Минспорта и ССР

Отмена финала Кубка России по стендовой стрельбе, который должен был пройти в Татарстане, вскрыла серьезные проблемы в этом виде спорта. Из-за конфликта федерации с Министерством спорта татарстанские спортсмены рискуют остаться без соревнований на долгие годы. Как такое стало возможным - в расследовании «Татар-информа».

В Татарстане должен был пройти финал Кубка России по стендовой стрельбе. На стартах предполагалось участие 48 стрелков, по 12 в четырех категориях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему стрелки Татарстана оказались в числе неугодных

В конце сентября в Татарстане должен был пройти финал Кубка России по стендовой стрельбе. На стартах предполагалось участие 48 стрелков, по 12 в четырех категориях. Организаторы ожидали приезд лучших спортсменов страны, ведь в финале определялся итоговый состав сборной России на следующий соревновательный год. Однако соревнования отменились, а точнее перенеслись в Адыгею.

Как стало известно «Татар-информу», причины возникшей ситуации куда глубже и кроются в фигуре миллиардера Владимира Лисина, главного спонсора стрелкового спорта в России. После начала событий на Украине, бизнесмен оказался среди тех, кто осудил действия российских властей, выступив против спецоперации. Благодаря этому Лисин сохранил пост президента Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), который он возглавляет с 2018 года.

«С другой стороны — и это важная часть моего отношения, — стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы. Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами», - высказался Лисин о ситуации на Украине.

Как следствие, весной Министерство спорта лишило аккредитации Стрелковый союз России (ССР), сославшись на некие недочеты в работе руководства организации. В ответ на это ССР, фактически, поставил региональные федерации перед серьезным выбором: поддержать министерскую позицию («кто не за нас, тот против нас») или остаться верным союзу. Татарстанские спортсмены остались в государственной системе и оказались в затруднительном положении. В сентябре Минспорт РФ вернул союзу аккредитацию. А тот теперь лишит неугодные региональные федерации мест на соревнованиях.

ССР сформировал состав сборной на следующий сезон даже не дождавшись итогов финала Кубка России. Ни одного татарстанского стрелка в этом списке не оказалось Фото: minsport.tatarstan.ru

Как татарстанские стрелки не попали в финал

Лишившись аккредитации, ССР начал проводить собственные соревнования, опубликовав альтернативный Минспорту календарь сезона. Участие в нем могли принять абсолютно все спортсмены, но были некоторые системные загвоздки. Дело в том, что региональные федерации частично финансируются государством, поэтому стрелки без согласования сверху не могли даже вывезти спортивное оружие для стартов. ССР решил проблему кардинально, взяв на себя все расходы участников, однако собрать всех воедино все равно не сумел.

В итоге, на альтернативных официальным соревнованиям участвовали лишь те спортсмены, которые входили в федерации, поддержавшие позицию союза. Почти во всех стартах первенствовали липецкие стрелки, которые таким образом вытеснили сборников из других регионов. По нашим данным, ССР сформировал состав сборной на следующий сезон даже не дождавшись итогов финала Кубка России. Ни одного татарстанского стрелка в этом списке не оказалось.

Отбор на финальные соревнования происходил по результатам собственных стартов ССР, которые не входили в Единый календарный план Минспорта РФ Фото: minsport.tatarstan.ru

Позиция ССР

За разъяснением ситуации мы обратились в Стрелковый союз России, где получили формально выверенные ответы по инциденту.

«В соответствии с регламентом на Финал Кубка России, спортсмены допускаются по итогам рейтинговых соревнований, татарстанские спортсмены на данный старт не попали в связи с отсутствием рейтинговых баллов. О нелегитимности иных стартов, которые проводились другими организациями, не имеющими прав на использование правил и стандартов Олимпийской Федерации, ССР сообщал заранее.

Почему татарстанцы не участвовали соревнованиях? Вопрос, скорее, следует адресовать к спортсменам региона и организациям, обеспечивающим их участие в стартах. Абсолютно у всех была возможность подать заявку на участие в соревнованиях календаря Стрелкового Союза России, более того ССР оказывал существенную финансовую поддержку всем участникам без исключения», – говорится в ответе ССР.

Таким образом татарстанцы и все остальные «федерации-отказники» в финал Кубка России не попали. ССР сделал так, что отбор на финальные соревнования происходил по результатам собственных стартов, которые не входили в ЕКП Минспорта РФ.

В Федерации стендовой стрельбы РТ подтвердили, что не имели права отправлять спортсменов на соревнования, которые не согласованы с государством Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Родители спортсменов в шоке

Родители татарстанских спорстменов тоже в шоке от ситуации. Мама одного из спортсменов попросила не называть ее фамилию, но была предельно откровенной.

«А как эти соревнования вообще проводились? Мы, например, даже не знали об этом. Родители не были в курсе. Но в любом случае, наша республиканская федерация и не могла туда отправлять спортсменов, это ведь были не официальные соревнования, в плане их нет. За свой счет, наверное, могли отдельно поехать, но как участвовать, если там и тут идут старты? Лично мы не были в курсе. А сейчас стрелковому союзу просто выгодна эта ситуация, им надо как-то выбить татарстанских спортсменов», - прокомментировала она для «Татар-информа».

За разъяснениями мы также обратились в Федерацию стендовой стрельбы Республики Татарстан. Там нам подтвердили, что не имели права отправлять спортсменов на соревнования, которые не согласованы с государством.

«Почему татарстанцы не участвовали в неофициальных соревнованиях ССР? Потому что были соревнования, которые входят в Единый календарный план (ЕКП) Минспорта РФ. ССР на тот период не имел государственной аккредитации. В соответствии с бюджетным кодексом и ФЗ "Об оружии", мы не имели право участвовать соревнованиях, не входящих в ЕКП», - заявили в пресс-службе республиканской федерации.

Геннадий Мамкин: «Такое решение ССР полностью противоречит каким-либо спортивным нормам и в целом тому, для чего нужны эти старты. Ведь каждый старт, это популяризация вида спорта в России» Фото: © «Татар-информ»

Спортсмены оказались заложниками конфликта Минспорта с союзом

«Такое решение ССР полностью противоречит каким-либо спортивным нормам и в целом тому, для чего нужны эти старты. Ведь каждый старт, это популяризация вида спорта в России. А тут получается руководство ставит собственные приоритеты и личные конфронтации намного раз выше, чем сам спорт. Это прямой знак, что руководство из-за профессиональной некомпетентности просто относится наплевательски к развитию спорта в стране», - сказал в разговоре с «Татар-информом» лидер сборной Татарстана Геннадий Мамкин.

Что теперь делать? В ССР вопрос считают «риторическим». Очевидно, что организация не планирует «откатывать» конфликтный инцидент и намерена сделать вид, что ничего и не случилось.

«Как теперь решать вопрос с участием татарстанских спортсменов под эгидой ССР? Вопрос риторический, тем не менее у них остается возможность участвовать в соревнованиях, отбираться в сборную команду. Все спортсмены как находились ранее, так и находятся в списках кандидатов в сборную страны и самостоятельны в выборе тренировочных процессов, соревнований и тренеров», – заявили «Татар-информу» в Стрелковом союзе России.



Как теперь решать вопрос с участием татарстанских спортсменов под эгидой ССР? Вопрос риторический, тем не менее у них остается возможность участвовать в соревнованиях, отбираться в сборную команду. Все спортсмены как находились ранее, так и находятся в списках кандидатов в сборную страны и самостоятельны в выборе тренировочных процессов, соревнований и тренеров.

В истории российской стендовой стрельбы олимпийские медали имеются лишь у троих стрелков, одна из них – казанка Светлана Демина (в центре) Фото: © «Татар-информ»

Письма Путину и Минниханову: чем завершится конфликт?

Родители спортсменов, которые остались в подвешенном состоянии из-за конфликта ССР и Минспорта уже обратились к президентам России и Татарстана, а также в профильное министерство. В случае, если ситуация не разрешится, республика рискует выпасть из числа передовиков и потерять годами наработанные успехи в стрелковом спорте.

Никто не спорит с тем, что наши республиканские стрелки одни из лучших в стране. Местная федерация показывает колоссальную эффективность работы. Только за последний год количество татарстанских воспитанников в сборной России увеличилось с 27 до 39, что составляет более половины состава национальной команды.

На прошедшей Спартакиаде, по сути заменивший для отечественных спортсменов чемпионат мира, стрелки из Татарстана уверенно заняли первое место в общем зачете, завоевав 7 медалей. А в истории российской стендовой стрельбы олимпийские медали имеются лишь у троих стрелков, двое из которых казанцы, Светлана Демина и Василий Мосин.

Спортсмены оказались заложниками разборок Минспорта и Союза стрелков. Проблема эта действительно тяжелая. Расчистить руководство ССР или создать новую федерацию в Минспорта не могут, ведомство одномоментно потеряет крупного спонсора, который долгие годы занимается финансированием стрелкового спорта в стране. Но и оставить ситуацию как есть нельзя. Иначе Россия потеряет почти всех ведущих стрелков, откатившись в развитии этого олимпийского вида спорта на несколько лет назад.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»