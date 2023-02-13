Экс-глава ISSF Лисин подал в суд на российское СМИ по теме отношения миллиардера к СВО

Российский бизнесмен, бывший президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин подал иск на 1 миллион рублей против издания «Татар-информ». Первое судебное заседание пройдет в Москве 14 февраля.

Помимо компенсации за моральный ущерб, миллиардер добивается опровержения фрагмента материала, в котором содержится оценка отношения Лисина к Специальной военной операции РФ на Украине.

Предметом судебного разбирательства станет публикация, посвященная истории с отстранением татарстанских спортсменов от финала Кубка России по стендовой стрельбе. Напомним, из-за конфликта федерации с Министерством спорта РФ татарстанские спортсмены рискуют остаться без соревнований на долгие годы. «Спортивная» составляющая текста претензий со стороны истца не вызвала.

Сегодня «Татар-информ» опубликовал материал обо всех подробностях искового заявления Владимира Лисина и обстоятельствах вокруг скандала в российском стрелковом спорте.