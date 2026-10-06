Мошенники выманивают деньги якобы на операцию изувеченной в Казани собаке Белке

Сотрудники волонтерского проекта помощи бездомным животным «Щенячий патруль» предупреждают о мошенниках, которые активировались после происшествия с дворнягой Белкой. Собаку искалечил неизвестный мужчина, сейчас его ищет полиция.

«Нам уже поступило несколько сообщений от людей, которым в мессенджере пишут якобы представители нашей ветеринарной клиники и срочно просят перевести деньги на лечение или операцию. Пожалуйста, будьте очень внимательны! Ветеринарная клиника не пишет вам в личные сообщения с просьбами срочно перевести деньги. Все переводы в помощь Белке принимаются только на официальные реквизиты», – заявила руководитель проекта «Щенячий патруль» Светлана Ким.

Фото: © Предоставлено Светланой Ким

Она уточнила, что мошенники пишут от имени сотрудницы клиники и просят клиентов перевести средства на сторонние счета.

Руководитель проекта просит не переводить деньги незнакомцам, а тем, кто хочет помочь собаке Белке или проекту, необходимо заранее проверять реквизиты и сверять их с данными в официальных социальных сетях проекта.