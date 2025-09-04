«Они обречены на мучительную смерть»: как казанские зооволонтеры вывозят собак с Донбасса

Помочь животным, оставшимся без дома и еды из-за боевых действий, решили волонтеры проекта «Щенячий патруль». Они поехали в зону СВО, несмотря на риски и огромную нагрузку здесь – в Казани работы им тоже хватает. Теперь они готовятся к новой поездке и просят всех неравнодушных подключиться к сбору помощи для жителей Донбасса и их питомцев.





Светлана Ким с командой ветеринаров, не думая о рисках, отправилась на помощь четвероногим на Донбасс

Фото: t.me/shenyachiipatrul/5685

«Самое сложное в спасении животных – это их лечение»

Волонтеры проекта «Щенячий патруль» в июле отправились из Казани на Донбасс, чтобы помочь животным, которые остались на грани жизни и смерти. Не все, кто был эвакуирован из зоны боевых действий, смогли забрать своих питомцев на мирные территории. Собаки и кошки остались без крова, воды и еды, обреченные на мучительную смерть.

Руководитель проекта Светлана Ким с командой ветеринаров, не думая о рисках, отправилась на помощь четвероногим.

Светлана уже десять лет занимается волонтерством. Поначалу она подбирала кошек и собак с улицы, лечила их и пристраивала. Потом решила открыть свою ветеринарную клинику «Вилль Вет».

«Самое сложное в спасении животных – это их лечение, потому что не все клиники берутся за бездомных животных. Вот недавно девушка нашла щенка, пошла в коммерческую клинику, и ей там сказали, что он до утра не доживет, – не захотели, видимо, за него браться. Потом она пришла к нам – мы сделали ему операцию, он пошел на поправку, и мы нашли ему новых хозяев. И такие случаи происходят практически ежедневно», – рассказывает зооволонтер.

«16 часов непрерывных операций: хирург Юлия работала без отдыха – каждые полчаса проводила новую операцию» Фото: t.me/shenyachiipatrul

«За сутки наш хирург прооперировал 25 кошек и 5 собак»

Несмотря на большой объем работы, волонтеры проекта «Щенячий патруль» решили поехать на Донбасс, чтобы помочь животным там.

«К нам обратились волонтеры, они попросили помочь, и мы сразу откликнулись. В принципе, мы всегда готовы помогать – не только в Казани, но и в других городах. Наш проект уникален тем, что волонтеры работают вместе с врачами. Мои врачи сразу откликнулись на помощь в Донецке. Мы приняли решение буквально за несколько дней – сели в мою машину и поехали. Нам никто не помогал – я сама оплатила дорогу и проживание. Мы собрали гуманитарку на полмиллиона, повезли препараты для лечения животных и обработки их от паразитов, а также корма», – вспоминает она.

Ездили втроем: Светлана, ветеринарный хирург Юлия Ольховская и ветеринарный врач Александра Путилина.

«Проблема в том, что на Донбассе не хватает ветеринаров. Там есть зооволонтеры, но у них нет ресурсов, чтобы всех вылечить, помочь получается не всем и не сразу. Когда мы приехали, там был полный подвал кошек. За сутки наш хирург прооперировал 25 кошек и 5 собак: стерилизации, кастрации, обработка ран. Одной собаке удалили поврежденный глаз. 16 часов непрерывных операций – хирург Юлия работала без отдыха, каждые полчаса проводила новую операцию», – рассказывает она.

«Мы ехали 20 километров по полю и слышали жужжание над головой»

Помощь эта оказалась существенной, так как ветеринары, которые помогают на Донбассе, не имеют таких навыков, как специалисты из Казани, и не привыкли оперировать в таком режиме без сна и отдыха.

«Грубо говоря, они полдня на одну кошку тратят. Мы привыкли быстро работать, а у них нет такого навыка. Там не хватает рук, не хватает врачей. Мы отвезли туда гуманитарный груз, провели большое количество операций, делали выезды к местным жителям», – поделилась волонтер.

Поездка сопровождалась серьезным риском – враг не оставляет попытки навести страху.

«Нас сопровождали ребята, у которых на машине стоит глушилка дронов, мы должны были ехать на расстоянии не больше 10 метров от них, чтобы и нас не могли засечь. Когда мы ехали от Курахово до Красногоровки, это 20 километров по полю, мы слышали жужжание над головой, но дроны нас не видели», – вспоминает волонтер.

В Донецке они нашли щенков, которые жили в старом блиндаже.

«Мы их забрали, потому что они бы там не выжили: жара +40, воды нет. Их могут подкармливать местные жители, но воды там нет в принципе. Ее дают только на несколько часов, и, естественно, собак никто поить не будет», – объясняет Светлана.

Вернулись в Казань волонтеры с теми тремя щенками из блиндажа – практически сразу их пристроили. Новые хозяева регулярно привозят их в клинику на вакцинацию и осмотры. Привезли они и двух котят, для которых тоже уже нашли добрые руки.

«Еще мы привезли двух тяжелобольных кошек – к сожалению, там им было невозможно помочь, поэтому пришлось взять с собой. Одну мы уже вылечили и передали приюту для кошек «Надежда», – рассказывает она.

«Они полдня на одну кошку тратят. Мы привыкли быстро работать, а у них нет такого навыка. Там не хватает рук, не хватает врачей» Фото: t.me/shenyachiipatrul

«После первой поездки мы решили, что поедем снова»

«После первой поездки создалось впечатление, что мы делаем большое дело, что наша помощь там необходима, и мы сразу решили, что поедем снова. На начало октября мы планируем вторую поездку. В первый раз не всем успели помочь – нам не хватило времени и возможностей. Поэтому думаю, что вторая поездка будет более насыщенной и интересной», – поделилась планами Светлана Ким.

«Щенячий патруль» приглашает присоединиться неравнодушных к сбору гуманитарной помощи. Собирать ее будут не только для животных, но и, конечно же, для людей.

«Там, куда мы ездили, люди живут в подвалах. Нет ни воды, ни света – это полностью разрушенный город. Несмотря на это, люди кормят животных. Мы просим помочь неравнодушных в сборе не только кормов и медикаментов для животных, но и гуманитарной помощи для людей, которые там живут», – говорит она.

Вернулись в Казань волонтеры с теми тремя щенками из блиндажа – практически сразу их пристроили Фото: t.me/shenyachiipatrul

«Иногда обслуживаем бесплатно, но с кого-то приходиться брать деньги – клинику нужно на что-то содержать»

За 10 лет своей волонтерской деятельности Светлана со своими соратниками помогли тысячам животных. В клинике «Вилль Вет» проводят операции по стерилизации и кастрации по льготной цене, а иногда и бесплатно. С тех, кто помогает бездомным животным, почти не берут денег.

«Иногда обслуживаем бесплатно, но с кого-то приходится брать деньги, потому что клинику нужно на что-то содержать. Мы берем плату только на зарплату хирургу и медикаменты. Наша клиника – это оазис для волонтеров: они знают, что здесь помогут всем», – отметила Светлана.

Работают здесь ветеринары-терапевты и хирурги, помогают студенты-ветеринары.

«У нас есть круглосуточный стационар, есть все необходимое оборудование, единственное – не хватает УЗИ и рентгена, вынуждены отправлять пациентов в другие клиники, где берут деньги уже со всех. Мы стараемся оплатить эти обследования за свой счет, если у людей совсем нет денег. Как-то женщина пришла – у нее ничего нет, кроме кошек, которых она очень любит. Мы отвезли ее в другую клинику, оплатили УЗИ и лечение. Она сказала, что в знак благодарности может цветы из сада привезти, но мы и этому рады – сказали: “Везите”», – улыбается она.

Когда животных спастись не удается и они погибают, волонтеры стараются не опускать руки.

«Я, наверное, в другом мире живу. Если кто-то умер, живем дальше. У нас была одна собака, немецкая овчарка, ее привезли на усыпление. Мы дали ей шанс, она прожила еще полтора года. Мы понимали, что собака уйдет и мы ничего не сможем сделать, но приняли такое решение – если понимаем, что шансы есть, стараемся бороться до конца», – говорит волонтер.

При клинике работает мини-приют, где содержатся около пяти собак и до десяти кошек. Кого-то пристраивают и привозят новых – постоянных жителей не так много, они скорее в качестве исключения.

«Если я увижу где-то бездомное животное, я его обязательно заберу, но если кто-то другой увидел и решил помочь – пусть берет ответственность на себя. Всех забрать мы не сможем, помещение для содержания животных у нас небольшое и постоянного финансирования нет», – отметила Светлана.

«Щенячий патруль» приглашает присоединиться неравнодушных к сборе гуманитарной помощи Фото: t.me/shenyachiipatrul

«В Европе почти нет бездомных животных, поэтому люди с удовольствием забирают наших»

Найти хозяев животным – задача не из простых, но волонтеры справляются. За три года своей работы они пристроили около тысячи щенков, сколько кошек их стараниями обрели дом – волонтеры не считали.

«Мы многим находим дом, но это сложный ежедневный труд, на который не всегда хватает времени. Один из питомцев даже живет у нашего мэра, он взял его на выставке бездомных животных. Также мы сотрудничаем с европейскими волонтерами, которые помогают нам искать новых хозяев за рубежом. В Европе почти нет бездомных животных, и найти себе питомца там проблематично, поэтому люди с удовольствием забирают наших. Как-то мы пристроили собаку, которая жила на даче никому не нужная. Теперь она живет за границей, ее взяла к себе пожилая пара – они отмечают ее день рождения в специальном собачьем кафе и берут с собой в путешествия», – поделилась хозяйка клиники.

Есть в приюте и породистые собаки с клеймом, которое говорит о том, что у собаки есть родословная. «Даже таких выкидывают», – вздыхает Светлана.

«Несколько часов очищали собаку от опарышей»

Одна их подопечных приюта – собака по кличке Айрис настолько боится снова оказаться на улице, что выходит на прогулку только для того, чтобы быстренько сделать свои дела. Она очень добрая и дает всем себя погладить.

Нашли ее в удручающем состоянии – тело Айрис было проедено опарышами буквально насквозь, шерсть сползала вместе с кожей. Как потом оказалось, у нее был сложнейший перелом тазовых костей.

«Она вышла к людям через несколько дней после того, как родила. Ее нашли случайные прохожие, которые не побоялись ее ужасного состояния, погрузили в машину и привезли в клинику. Щенков тоже привезли к нам. Мы несколько часов очищали ее от опарышей. Сейчас она красотка, и всех ее щенков мы пристроили. Мы решили не пристраивать ее, потому что она уже привыкла к нам, она не всем доверяет. Поэтому пока не найдет самых лучших в мире хозяев, будет жить здесь», – поделилась волонтер.

Таких историй – сотни. Оставаться равнодушным, говорит Светлана, невозможно, как и невозможно кому-то не помочь. Профессионального выгорания и очерствения не происходит, иначе давно бы уже все бросили.

Помогают в этой работе волонтеры, которые выгуливают собак, поддерживают чистоту в вольерах, проводят фотосессии, чтобы в дальнейшем пристроить животных. Часто помогают местные дети – иногда они приходят просто почесать питомца за ушком, что для животных тоже большая радость.

Все, кто желает помочь проекту, в том числе со сбором гуманитарной помощи Донбассу, могут найти всю необходимую информацию в телеграм-канале «Щенячий патруль».