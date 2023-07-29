Моравецкий: Около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» двинулись в сторону Польши

Более сотни бойцов частной военной компании «Вагнер» начали движение к границе Беларуси с Польшей, завил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам у польского руководства есть данные, что военные ЧВК «Вагнер» двинулись в сторону Сувалкского коридора, передает RVF24.

«Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию. Вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши <…>», – считает премьер. «Вагнеровцы», по его мнению, хотят «дестабилизировать» ситуацию в стране, и могут попытаться проникнуть на ее территорию, выдавая себя за нелегалов.

«Это создает дополнительные риски», — сказал Моравецкий.

Напомним, в Польше ранее заявили об увеличении армии в два раза до шести дивизий из-за угрозы со стороны ЧВК «Вагнер» (на данный момент армия состоит из четырех дивизий). Кроме того, в стране начали укреплять границу.

До этого Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался, что его начинают «напрягать» «вагнеровцы», которые «просятся на экскурсию» в Варшаву. По его словам, бойцы хотят расквитаться за бои под Артемовском (Бахмутом), так как «знают, откуда шла военная техника».