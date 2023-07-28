В Польше заявили об увеличении армии в два раза

Ярослав Качиньский

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Польская армия будет увеличена с прежних трех до шести дивизий (на данный момент она состоит из четырех дивизий). Об этом заявил вице-премьер Польши и лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает Polskie Radio.

«<…> наша армия, которая раньше состояла всего из трех дивизий, будет иметь шесть дивизий, и со временем, вероятно, появится запасная дивизия», — подчеркнул политик, выступая в деревне Кодень на границе с Беларусью.

Кроме того, Качиньский заметил, что власти укрепляют польско-белорусскую границу, так как, по его словам, попытки Минска обострить обстановку с помощью нелегальных мигрантов продолжаются.

К тому же, уверен польский вице-премьер, эта «атака» «в любой момент может усилиться и принять другой характер» из-за присутствия в Беларуси бойцов частной военной компании «Вагнер».

«Мы хотим дать понять: мы делаем всё, что необходимо и достаточно, чтобы отразить любые провокации или любые агрессивные действия, более опасные, чем предыдущие <…>», — заключил Качиньский.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал решение о возрождении 1-й ракетной бригады Войска польского и создании Академии HIMARS. В 2019 году Варшава заключила с США контракт на приобретение 20 РСЗО HIMARS. В этом году было заключено соглашение о покупке еще 486 установок.

До этого, 23 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался, что его начинают «напрягать» «вагнеровцы», которые «просятся на экскурсию» в Варшаву. По его словам, бойцы хотят расквитаться за бои под Артемовском (Бахмутом), так как «знают, откуда шла военная техника».