Момент столкновения автобуса и скорой в Казани попал на видео

Ассоциация АТП РТ опубликовало видео момента столкновения автобуса и машины скорой помощи на улице Парина в Казани.

«Скорость движения автобуса была 6 км/ч. Водитель скорой помощи имел возможность вернуться на свою полосу. На видео видно, что там отсутствуют транспортные средства. На момент столкновения автобус полностью остановился, скорая помощь совершила столкновение с полностью остановившимся автобусом», – сообщил «Татар-информу» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Он добавил, что при начале движения водитель автобуса физически не смог бы увидеть скорую помощь на встречной полосе из-за того, что перед ней разворачивался автомобиль темного цвета.

Фото: очевидцы

Ранее «Татар-информ» сообщал о столкновении автобуса и скорой на улице Парина, в результате которого пострадала 80-летняя пациентка в скорой, которую медики везли в больницу. Также в аварии пострадали медработник и еще одна пассажирка. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

После ДТП возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.