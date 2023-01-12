После ДТП с автобусом и скорой в Казани возбудили уголовное дело

После сегодняшнего ДТП с автобусом и машиной скорой помощи в Казани возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, авария произошла на улице Парина. По предварительной информации, скорая выехала на встречку, где столкнулась с автобусом маршрута №22. В результате ДТП погибла 80-летняя женщина в скорой, которую медики доставляли в больницу.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Также в аварии пострадали медработник и еще одна пассажирка. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.