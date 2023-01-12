Пассажиры автобуса не пострадали в ДТП со скорой в Казани

В Ассоциации АТП РТ рассказали «Татар-информу» подробности ДТП с автобусом и скорой на Парина в Казани.

«По предварительной информации, скорая помощь двигалась по встречной полосе», – отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В автобусе никто не пострадал.

В данный момент на месте работают автоинспекторы, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня днем на улице Парина в Казани произошло столкновение скорой и автобуса. По данным «Татар-информа», на месте скончалась пациентка кареты скорой помощи.