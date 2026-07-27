В Казани мужчина на мопеде врезался в фонарный столб и погиб

Смертельное ДТП произошло в Казани минувшей ночью. Как сообщает городская Госавтоинспекция, погиб мужчина, врезавшись на мопеде в фонарный столб.

По предварительным данным, напротив дома № 61 по Сибирскому тракту 52-летний водитель мопеда модели YD50Q-6 на высокой скорости потерял управление и влетел в опору ЛЭП. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм.

Согласно информации правоохранителей, мужчина не имел водительского удостоверения и ранее дважды привлекался к административной ответственности. Мопед YD50Q-6 не был зарегистрирован в установленном порядке.