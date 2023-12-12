Молодых ремесленников Татарстана приглашают к участию в конкурсе народного творчества

Молодых мастеров Татарстана приглашают принять участие в фестивале-конкурсе народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Заявки на участие принимаются до 20 декабря.

Принять участие в конкурсе могут молодые мастера декоративно-прикладного искусства и ремесленники Татарстана. Для подачи заявки необходимо выложить на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» видео с хештегом #сохраняю_традиции_своими_руками хронометражем не более трех минут с рассказом о себе и демонстрацией примеров авторских изделий декоративно-прикладного искусства. Видео может быть как от индивидуального мастера, так и от целого коллектива, который создает продукты народного творчества, сообщает Минмолодежи РТ.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по ссылке до 20 декабря включительно.

Подведение итогов фестиваля-конкурса состоится 25 декабря. Победители будут отмечены ценными призами, которые помогут в дальнейшем развитии в сфере декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

Вся актуальная информация о конкурсе будет размещаться в группе «ВКонтакте».

Организаторы мероприятие – Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога» Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районах Татарстана планируют обучать специалистов для предприятий художественных промыслов. В Татарстане в настоящее время насчитывается более тысячи человек, занимающихся изготовлением изделий народных промыслов и ремесел.