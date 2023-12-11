В районах РТ планируют обучать специалистов для предприятий художественных промыслов

В Балтасинском, Алексеевском, Черемшанском и Сабинском районах Татарстана планируется открыть филиалы Казанского техникума народных художественных промыслов. Об этом сообщила директор этого образовательного учреждения Раушания Саубанова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Было принято решение об открытии в 2024 – 2025 учебном году филиалов по специальностям народно-художественных промыслов. Планируется организовать обучение как специалистов для предприятий народно-художественных промыслов, так и субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих деятельность в этой сфере», – рассказала спикер.

При этом, по ее словам, решение об открытии филиалов зависит не только от казанского техникума, но и от глав администраций районов и Минфина РТ. «Например, такие вопросы как финансирование, увеличение значения госзаказа, реализация контрольных цифр приема, закупка оборудования требуют системного подхода», – пояснила она.

Саубанова подчеркнула, что потребность в увеличении центров обучения специалистов этой отрасли связана с ростом интереса к народным промыслам и сувенирной продукции, развитием туристической индустрии, необходимостью создания рабочих мест.