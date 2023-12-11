В Татарстане более тысячи человек занимаются изготовлением изделий народных промыслов

В Татарстане насчитывается более тысячи человек, занимающихся изготовлением изделий народных промыслов и ремесел. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Деятельность в данной сфере осуществляют общественные и коммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, творческие мастерские и мастера-любители. Многие зарегистрированы в качестве самозанятых», – рассказал спикер.

По данным официального реестра малого и среднего предпринимательства, в республике всего лишь 42 субъекта формально зарегистрировано под видом экономической деятельности «Народные художественные промыслы». «В реальности же многие предприниматели продолжают регистрировать свою деятельность под видом образовательных услуг, ремонта обуви, изготовления ювелирных изделий и так далее», – подчеркнула Адгамова.

В Татарстане получили развитие такие виды народных промыслов, как художественная обработка дерева, металла, кожи, гончарное и керамическое производство, валяльно-войлочный и ювелирный промыслы и ремесла. Малораспространенными являются пуховый промысел, ковроткачество, литье, художественная обработка кости, отметила первый замминистра культуры.

По ее словам, основной площадкой реализации продукции ремесленников являются социальные сети и ярмарки, а также национальные праздники. Производители и мастера республики ежегодно принимают участие в более чем 30 выставках-ярмарках международного, межрегионального, российского и республиканского уровней.

Адгамова добавила, что в реестре объектов нематериального этнокультурного достояния Татарстана размещено 97 объектов. До конца года их количество планируется довести до ста. «На 27 декабря запланировано проведение экспертного совета по рассмотрению объектов нематериального этнокультурного достояния республики», – заключила она.