Молодогвардейцы РТ в День железнодорожника подарили букеты проводникам поездов

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в День железнодорожника провело акцию на железнодорожной станции Казани. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение «Единой России».

Активисты возле поездов поздравили 20 проводников с их профессиональным праздником и подарили букеты.

«12 лет работаю в этой сфере. Всегда хотела работать на железной дороге, и родители у меня железнодорожники. Я считаю у каждой профессии должен быть свой день — это сплачивает людей!» — сказала одна из проводников Эльвира Петровна.

Ее коллега Гульжан Нуржанова поделилась, что выбрала данную профессию, потому что любит путешествовать и обожает общаться с людьми.

«Работники железной дороги играют важную роль в обеспечении перевоза людей и поэтому заслуживают признания и уважения за свою нелёгкую работу!» — подчеркнул активист казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов.

Ранее сообщалось, что молодогвардейцы Татарстана посетили ветеранов РЖД и подарили им букеты. Кроме того, Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником.