news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 августа 2024 08:28

Путин: Ж/д отрасль имеет стратегическое значение для нашей огромной страны

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«[Хочу] поблагодарить вас за труд и преданность делу», — сказал глава государства.

Он отметил, что каждый работник вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль, которая имеет стратегическое значение для нашей огромной страны, работала надежно, слаженно и бесперебойно.

История железных дорог России знает множество примеров ратной и трудовой доблести, самоотверженной работы на благо страны, подчеркнул Путин.

Видео: телеграм-канал Кремля

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400