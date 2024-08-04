Путин: Ж/д отрасль имеет стратегическое значение для нашей огромной страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«[Хочу] поблагодарить вас за труд и преданность делу», — сказал глава государства.

Он отметил, что каждый работник вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль, которая имеет стратегическое значение для нашей огромной страны, работала надежно, слаженно и бесперебойно.

История железных дорог России знает множество примеров ратной и трудовой доблести, самоотверженной работы на благо страны, подчеркнул Путин.

Видео: телеграм-канал Кремля