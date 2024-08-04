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Путин: Ж/д отрасль имеет стратегическое значение для нашей огромной страны
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«[Хочу] поблагодарить вас за труд и преданность делу», — сказал глава государства.
Он отметил, что каждый работник вносит свой вклад в то, чтобы железнодорожная отрасль, которая имеет стратегическое значение для нашей огромной страны, работала надежно, слаженно и бесперебойно.
История железных дорог России знает множество примеров ратной и трудовой доблести, самоотверженной работы на благо страны, подчеркнул Путин.
Видео: телеграм-канал Кремля
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