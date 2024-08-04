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Общество 4 августа 2024 11:59

Молодогвардейцы Татарстана в День железнодорожника поздравили ветеранов РЖД

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Молодогвардейцы Татарстана в День железнодорожника поздравили ветеранов РЖД
Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» традиционно поздравило заслуженных работников РЖД — машинистов поездов, кондукторов, вагоновожатых, начальников вокзалов — всех тех, кто связан с железными дорогами.

Активисты навестили машиниста электровоза Юрия Шебалов (1947 года рождения), машиниста локомотивного депо Казань Фердинанта Вафина (1956 года рождения), оператора-бухгалтера, начальницу вычислительного центра Нионилу Юшкевич (1940 года рождения).

Ветеранов поздравили с их профессиональным праздником, подарили букеты, чайные наборы, пледы и поблагодарили их за многолетний труд.

«Начал службу на железной дороге в 1963 году. В 1963 году закончил училище на электромонтёра контактной сети. Перед армией работал кочегаром на паровозе, потом стал работать помощником, так и закончил машинистом электровоза. Проработал до 60 лет, работал только на железной дороге в депо. Отслужил, честно отработал!» — рассказал Юрий Шебалов.

«Всю жизнь я проработал на железной дороге! Профессия хорошая, очень мне понравилась, честно говоря, я давно о ней мечтал, ещё до армии поглядывал на поезда! Когда жил на старой квартире на Вахитова, каждый день проходил мимо поездов, путей, я каждый день заглядывался, ну и после армии не раздумывая пошел в депо. Теперь я на пенсии, уже 5 лет возглавляю Казанскую станцию путей, председателем совета ветеранов», — поделился своей историей Фердинант Вафин.

Руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов отметил, что для молодого поколения люди, которые отдали большую часть своей жизни своей любимой профессии, являются большим примером.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с День железнодорожника.

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