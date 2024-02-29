«Молодежка ОНФ» о позиции Путина по СВО: «Как раз формируем адресную заявку для бойцов»

Первый блок в ежегодном послании Президент РФ Владимир Путин начал со слов о работе Общероссийского народного фронта, и это очень символично, считает региональный руководитель «Молодежки ОНФ» по РТ Дамир Нургалиев. В беседе с «Татар-информом» он рассказал, что реализация проекта «Всё для победы» направлена на поддержание бойцов и семей военнослужащих.

Проект реализуется на территории Республики Татарстан уже на протяжении двух лет. Его основная задача — это получение адресных заявок от бойцов республики для дальнейшей передачи всего необходимого из рук в руки военнослужащим.

Зачастую военные просят предоставить средства передвижения — внедорожники, а также строительные материалы, бытовую химию, теплую или межсезонную одежду.

«Как раз на сегодняшний день у нас формируется очередная адресная заявка, с которой мы планируем выезжать уже в марте этого года», — анонсировал собеседник агентства.

Проект «Всё для победы» помимо работы с бойцами взаимодействует с так называемыми народными полками, которые располагаются на территории Республики Татарстан.

«Это хаотично собранные группы по инициативе самих граждан, которые начали изготавливать окопные свечи, шить маскировочные сети, варить печи и изготавливать все необходимое материально-техническое обеспечение для наших бойцов. На сегодняшний день на территории Татарстана их насчитывается более 30. У всех одна общая цель — это всесторонняя поддержка наших бойцов», — заявил Дамир Нургалиев.

Помимо тех вещей, которые делаются каждый день, появились активисты, которые начали заниматься узкопрофессиональными вещами, например, изготавливать пластмассовые изделия для бойцов на 3D-принтере — хвостовики для дронов.

«Также на территории Республики Татарстан появились профессиональные организации, которые начали изготавливать дроны, и, находясь на постоянном контакте с бойцами, их модернизируют и передают уже потом на передовую», — подытожил собеседник агентства.