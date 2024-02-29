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Путин: «Мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участков семьям СВО»
Благодаря программе газификации газ подведен бесплатно к границам 1,100 млн участков, и прием заявок продолжается, сообщил во время Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин.
«При этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка», — сказал глава государства.
Владимир Путин также отметил, что на границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества.
«Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан, а именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», — предложил глава страны.
Продолжится реализация проекта «Чистая вода».
«Для многих наших городов, сельских поселений это проблема, чрезвычайно актуальная. Прежде всего, речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой», — подытожил он.
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