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Путин поручил делать все необходимое, чтобы поддержать семьи бойцов СВО
Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию отметил работу фонда «Защитники Отечества», комитет семей «Воины Отечества» и иные организации, которые ведут свою работу по защите интересов бойцов и их семей.
«Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких дорогих им людей и ждут их домой», — сказал лидер страны.
Президент России Владимир Путин в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию России.
Послание главы государства Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.
Оно является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.
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