«Молодец, Камила»: Минниханов отреагировал на победу Валиевой на ЧЕ по фигурному катанию

Президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал победу Камилы Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию. Напомним, что российская фигуристка родилась и начала заниматься спортом в Казани.

«Наша юная землячка – чемпионка Европы! Молодец, Камила!» – подписал Минниханов фотографию Валиевой, размещенную в аккаунте президента в Instagram.

Напомним, Валиева по итогам двух программ набрала 259,06 балла, ранее установив мировой рекорд по результатам короткой программы.

Отметим, что Валиева является также действующей чемпионкой России, она победила на первенстве страны в декабре 2021 года.