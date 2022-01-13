Валиева с мировым рекордом победила в короткой программе ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева победила в короткой программе чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании. Уроженка Казани набрала 90,45 балла, установив мировой рекорд.

Фигуристка чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Отметим, что Валиева побила свой же мировой рекорд, который был установлен в ноябре на этапе Гран-при. Таким образом, спортсменка установила все мировые рекорды в женском одиночном катании — по сумме двух программ, в короткой и произвольной.

Второе место на чемпионате Европы заняла бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она набрала 76,25 балла. Третье место досталось другой россиянке Александре Трусовой. Она упала с тройного акселя, набрав лишь 75,13 баллов.

Еще одна россиянка Анна Щербакова заняла четвертое место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47

8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 63,07

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 62,32

10. Леа Серна (Франция) – 61,16

С произвольной программой на чемпионате Европы женщины в одиночном разряде выступят 15 января.