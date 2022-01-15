Камила Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Камила Валиева выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Российская фигуристка по итогам короткой и произвольной программы набрала 259,06 баллов.

Она чисто исполнила четверной сальхов, но допустила ошибку на тройном акселе. В дальейшем спортсменка чисто прыгнула четверной тулуп. Напомним, что Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани.

Третье место чемпионата Европы досталось еще одной российской фигуристке Александре Трусовой, которая набрала 234,36 балла по сумме короткой и произвольной программы. Она допустила ошибку, исполняя четверные лутц и тулуп.

Из-за неудачного проката Александра Трусова уступила второе место Анне Щербаковой, которая чисто исполнила свою программу, набрав в сумме 237,42 балла. Фигуристка сумела прыгнуть четверной флип.

Отметим, что все российские фигуристки занимаются в тренерской группе Этери Тутберидзе.

Итоговые результаты чемпионата Европы по фигурному катанию. Женщины, одиночное катание

1. Камила Валиева (Россия) – 259,06

2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42

3. Александра Трусова (Россия) — 234,36

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 187,07

9. Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,41

10. Алексия Паганини (Швейцария) – 178,10