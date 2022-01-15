Камила Валиева стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
Камила Валиева выиграла золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Российская фигуристка по итогам короткой и произвольной программы набрала 259,06 баллов.
Она чисто исполнила четверной сальхов, но допустила ошибку на тройном акселе. В дальейшем спортсменка чисто прыгнула четверной тулуп. Напомним, что Камила Валиева родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани.
Третье место чемпионата Европы досталось еще одной российской фигуристке Александре Трусовой, которая набрала 234,36 балла по сумме короткой и произвольной программы. Она допустила ошибку, исполняя четверные лутц и тулуп.
Из-за неудачного проката Александра Трусова уступила второе место Анне Щербаковой, которая чисто исполнила свою программу, набрав в сумме 237,42 балла. Фигуристка сумела прыгнуть четверной флип.
Отметим, что все российские фигуристки занимаются в тренерской группе Этери Тутберидзе.
Итоговые результаты чемпионата Европы по фигурному катанию. Женщины, одиночное катание
1. Камила Валиева (Россия) – 259,06
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,42
3. Александра Трусова (Россия) — 234,36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97
5. Екатерина Куракова (Польша) – 204,73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17
8. Нина Петрыкина (Эстония) – 187,07
9. Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,41
10. Алексия Паганини (Швейцария) – 178,10