«Молодая Гвардия» Татарстана открывает гуманитарный сбор пострадавшим жителям Газы

Гуманитарный сбор вещей для пострадавших жителей города Газа открывает Татарстанское отделение «Молодой Гвардии». Сбор необходимых вещей и продуктов проходит в Казани по адресу: ул. Горького, 12 (с 9.00 до 18.00).

В пункт сбора жители Татарстана могут принести детское питание со сроком годности не менее месяца, продукты длительного хранения, средства гигиены, средства ухода за детьми, предметы быта.

«Мы разделяем обеспокоенность татарстанцев по поводу происходящего в Секторе Газа. Раис республики Рустам Минниханов дал поручение Правительству Татарстана организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Газы. Понимаем масштабы трагедии и поэтому также запускаем сбор гуманитарной помощи от имени «Молодой Гвардии» и «Единой России»», – отметил руководитель Регионального штаба МГЕР Руслан Шигабуддинов.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Завтра, 3 ноября, по поручению руководителя республики в Казани заработают три точки сбора гуманитарной помощи.

Малогабаритные грузы будут принимать по ул. Патриса Лумумбы, 4, каб. 112 (офис движения «Ярдәм янәшә»); крупногабаритные – ул. Мазита Гафури, 46. Телефоны горячей линии: +7(843)273-16-72, +7(800)350-02-16. Прием будет также вести благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ по адресу: Казань, ул. Тукая, 89, справки по телефону +7(843)225-33-22.

Перечень необходимых товаров и продовольствия определены Духовным управлением мусульман РТ и фондом Красный полумесяц. Полный список, а также вся справочная информация доступна на сайте ярдям.рф.

Рустам Минниханов призвал предприятия и жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи.