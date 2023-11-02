В Татарстане начинает работу центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы начинает работать в столице Татарстане с 3 ноября по поручению Раиса Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Грузы будут принимать по двум адресам: малогабаритные – ул. Патриса Лумумбы, д. 4, каб. 112 (офис движения «Ярдәм янәшә»); крупногабаритные – ул. Мазита Гафури, д. 46. Телефоны горячей линии: 8 (843) 273-16-72; 8 (800) 350-02-16.

Перечень необходимых товаров и продовольствия определены Духовным управлением мусульман РТ и фондом Красный полумесяц.

В него входят питание для детей (срок годности не менее месяца); питание для взрослых; средства гигиены; средства ухода за детьми; предметы быта. Полный список, а также вся справочная информация доступна на сайте ярдям.рф

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ: Казань, ул. Тукая, д. 89. 8 (843) 225-33-22.