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В Татарстане начинает работу центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы
Центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы начинает работать в столице Татарстане с 3 ноября по поручению Раиса Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Грузы будут принимать по двум адресам: малогабаритные – ул. Патриса Лумумбы, д. 4, каб. 112 (офис движения «Ярдәм янәшә»); крупногабаритные – ул. Мазита Гафури, д. 46. Телефоны горячей линии: 8 (843) 273-16-72; 8 (800) 350-02-16.
Перечень необходимых товаров и продовольствия определены Духовным управлением мусульман РТ и фондом Красный полумесяц.
В него входят питание для детей (срок годности не менее месяца); питание для взрослых; средства гигиены; средства ухода за детьми; предметы быта. Полный список, а также вся справочная информация доступна на сайте ярдям.рф
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ: Казань, ул. Тукая, д. 89. 8 (843) 225-33-22.
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