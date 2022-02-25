«Молодая гвардия» организует детские уголки в Татарстане для переселенцев из Донбасса

Региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» планирует организовать детские уголки в местах размещения в Татарстане временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом журналистам сообщил руководитель организации Динар Бариев.

«Мы хотим открыть такие уголки, чтобы время детей, проведенное здесь, было максимально комфортным, потому что для них это стресс, и мы хотели бы их от этого оградить. У нас есть подобный опыт. Как общественная молодежная организация мы всегда уделяли большое внимание не только работе со студентами, но и молодежью более раннего возраста. Огромный опыт волонтерской работы у нас накопился во время пандемии», – сказал собеседник представителей СМИ.

По словам Бариева, детские уголки представители «Молодой гвардии» уже открывали в больницах. «Для нас важно, чтобы дети могли в игровой форме провести время и, соответственно, отвлечься», – отметил он.

Руководитель организации добавил, что среди эвакуированных людей есть большое количество детей. «Основной упор “Молодая гвардия”, конечно, делает на них. Мы собираем детские книги, игрушки, принадлежности для рисования», – подчеркнул он.

Татарстанское отделение «Молодой гвардии» и региональное отделение «Единой России» открыли гуманитарный сбор вещей для временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Передать вещи можно в штаб МГЕР, расположенный в Казани на улице Горького, 12.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены шесть пунктов временного размещения переселенцев из Донецкой и Луганской республик.