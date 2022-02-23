«Молодая гвардия» и ЕР открыли сбор вещей для переселенцев из ДНР и ЛНР

Татарстанская «Молодая гвардия» и региональное отделение «Единой России» открыли гуманитарный сбор вещей для временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Передать вещи можно в штаб «Молодой гвардии» в Казани, расположенный в доме 12а по улице Горького, сообщает пресс-служба партии.

Принимаются предметы первой необходимости, продукты с длительным сроком хранения, предметы гигиены, детское питание, детские книги, игрушки, канцелярия, мебель и бытовая техника.

«По возможности принесенные вами предметы должны быть новыми и хорошего качества. Протянуть руку помощи и сделать доброе дело может каждый из нас!» — отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане открыты шесть пунктов для прибывших из Донбасса.