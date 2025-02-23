«Молитвы вспоминаешь, даже если их не знаешь»: история бойца СВО из Татарстана

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

С первого года специальной военной операции уроженец Высокогорского района РТ Андрей находится в зоне боевых действий. Получив повестку в ноябре 2022 года, он уже в январе пересек линию фронта. Сначала был сапером, но позже стал медбратом в 430-м полку под Мариуполем. За это время, по его собственным словам, боец прошел через тяжелые испытания, пережил потери и увидел настоящие чудеса.

Первым серьезным потрясением для татарстанца стало тяжелое ранение лучшего друга, бойца с позывным Тихон. Они вместе проходили обучение и оказались в одном подразделении.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

«Мы шли минировать, всё сделали, а потом получили новое задание. Пошли ставить мины и подорвались на противопехотке. Тихон шел впереди, я чуть сзади. Он закрыл меня от всех осколков», – пояснил Андрей.

Тихону оторвало правую ногу, но боевые товарищи успели его эвакуировать. Спустя несколько месяцев и сам Андрей получил осколочное ранение в руку.

«Мы зачищали дома в населенном пункте, нас засекли и скорректировали огонь. Взрыв прогремел в 15 метрах от нас. Успел только поднять руку…» – поделился воспоминаниями он.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Товарищи оперативно оказали первую помощь, перевязали руку, извлекли осколки. В тот же момент от второго удара другого бойца завалило землей, но он смог выбраться и продолжил бой.

Андрей признался, что в самые тяжелые моменты его спасала вера.

«Когда меня ранили, сначала испугался. А потом начал молиться. И сразу появились силы, дух воспрянул. Там молитвы вспоминаешь, даже если их никогда не знал. Бог приходит на помощь, разум проясняется – и выживаешь», – поделился участник СВО.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Война – это не только испытание, но и место, где случаются настоящие чудеса. «Недавно с командиром ехали, он предложил заглянуть в старый медпункт. Мы заехали, осмотрели его. А когда выезжали, увидели, как на то место, куда мы должны были попасть, прилетели «Хаймерсы». Вот так Господь отвел…» – рассказал военный.

Андрей уверен, что самое ценное на войне – это плечо боевого товарища. «Ты знаешь, что рядом есть друзья, братья. Ты уверен, что тебя не бросят в беде. И дома тоже есть люди, которые всегда помогут. Добрые люди есть везде – это самое важное», – убежден боец.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

За мужество и отвагу Андрей награжден медалями «За участие в СВО», «За разминирование» и «За храбрость». В ближайшее время ему будет вручена награда «За воинскую доблесть».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

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