В Казань съедутся 1100 мусульманских деятелей на форум к юбилею принятия ислама

XII Всероссийский форум религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия» в этом году пройдет в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. На мероприятие приглашены 1100 представителей мусульманского духовенства. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции во Всемирном конгрессе татар (ВКТ).

«Мы пригласили религиозных деятелей из 76 регионов России, семи зарубежных стран, а также Татарстана. Самая большая делегация приедет из Башкортостана в составе 116 человек», — рассказал председатель исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Официальное открытие форума запланировано на 19 мая, оно пройдет в выставочном зале Kazan Expo с участием заместителя Премьер-министра РТ — председателя национального совета «Милли шура» Василя Шайхразиева. Участники форума также ознакомятся с выставкой Russia Halal Expo 2022.

20 мая состоится церемония закладки первого камня в фундамент новой Соборной мечети в Казани. Также пройдет пленарное заседание форума, в котором примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 21 мая в Болгаре состоится ежегодный сход мусульман «Изге Болгар жыены».