Минниханов и Хуснуллин вручили ключи от нового автомобиля батыру корэш в Болгаре

Абсолютным победителем всероссийского турнира по национальной борьбе корэш стал Фирдус Зайнуллин из Зеленодольского района Татарстана. Ключи от нового автомобиля ему вручили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сотни участников религиозного праздника «Изге Болгар жыены» стали свидетелями зрелищных финальных поединков, которые развернулись на территории Болгарского музея-заповедника.

«Поздравляем абсолютного батыра „Изге Болгар жыены 2021“ по поясной борьбе корэш Фирдуса Зайнуллина. Аплодисменты абсолютному батыру!» — произнес на ковре арбитр соревнований.

Фирдус Зайнуллин — мастер спорта международного класса по корэш. Борец из поселка Осиново не раз становился абсолютным батыром Сабантуя в Зеленодольске. Он выступает в категории свыше 90 кг.

Его не менее сильным соперником стал Радик Салахов — обладатель титула батыра Заинского и Альметьевского районов РТ. В этом году он стал абсолютным победителем турнира по корэш «Манзара-2021».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Болгаре в Спасском районе Татарстана проходит религиозный праздник «Изге Болгар жыены».