Молдова закупит 1 млн куб. метров газа у компании из Нидерландов

Молдова заключила контракт о закупке 1 млн куб. метров газа у нидерландской компании Vitol. Об этом сообщает Агентство публичной собственности при Правительстве страны.

«Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграл объявленный [госкомпанией] Energocom тендер по закупке 1 млн куб. метров природного газа», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Днем ранее власти Молдовы заключили соглашение о пробной закупке 1 млн куб. метров газа у польской компании PGNiG, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

До этого стало известно, что поставки российского газа в Молдову могут быть прекращены с 1 декабря в случае неуплаты долга перед «Газпромом». С учетом просрочки размер задолженности достиг 709 млн долларов, заявил представитель компании Сергей Куприянов.