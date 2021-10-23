Поставки российского газа в Молдавию могут быть прекращены с 1 декабря в случае неуплаты долга перед «Газпромом». Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

На данный момент задолженность за ужепоставленный газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки 709 млн.

Отказ от платежей молдавской стороны связан с недовольством ценообразованием на газ.

При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову».